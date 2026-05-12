General Ramírez: regularizaron más del 80% de los esquemas de vacunación escolar

El Centro de Salud Municipal “Eva Perón” alcanzó una cobertura histórica tras relevar más de 1300 carnets en jardines y escuelas primarias de la ciudad.

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El Centro de Salud Municipal “Eva Perón” de General Ramírez consolidó un avance clave en materia de prevención tras alcanzar la regularización de la gran mayoría de los esquemas de vacunación que se encontraban incompletos en la población estudiantil. La iniciativa, que contó con el apoyo del Hospital Nuestra Señora de Luján, consistió en un despliegue integral que permitió el análisis detallado de más de 1300 carnets en jardines de infantes y escuelas primarias de la localidad.

Durante la etapa inicial del relevamiento, el equipo de salud detectó que un total de 350 estudiantes presentaban irregularidades o dosis faltantes en sus calendarios obligatorios. Ante este panorama, se activó un protocolo de seguimiento personalizado que incluyó el cruce de datos con el sistema federal NOMIVAC, visitas a las instituciones educativas y un contacto directo con los padres para facilitar el acceso a las vacunas pendientes.

Al respecto, la directora del Centro de Salud Municipal, Mariana Retamar, se expresó a Informe Litoral y explicó que la tarea trascendió la mera revisión administrativa de documentos. La funcionaria resaltó que detrás de cada niño inmunizado hubo un proceso de acompañamiento y seguimiento, poniendo el foco en el fuerte compromiso del personal sanitario para derribar las barreras que suelen postergar estas prácticas preventivas.

La estrategia no se limitó exclusivamente al ámbito de la primaria, ya que durante el presente ciclo lectivo el equipo comenzó a extender los controles hacia las escuelas secundarias para garantizar una cobertura integral también en la adolescencia. Esta política pública busca sostenerse como una acción permanente en el tiempo, entendiendo que la presencia efectiva en el territorio es la herramienta más eficaz para fortalecer la salud comunitaria.

Actualmente, el municipio continúa con las tareas de monitoreo con el firme objetivo de alcanzar el 100% de cobertura en el corto plazo.

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