Se encuentran vigentes nuevas líneas de crédito para productores entrerrianos

Facebook Twitter WhatsApp

El sector productivo de Entre Ríos cuenta con una herramienta financiera clave para impulsar su crecimiento en un marco de estabilidad. Se encuentran plenamente vigentes las líneas de crédito que operan bajo la modalidad de valor producto, un sistema diseñado para que el productor pueda invertir sin quedar expuesto a la volatilidad financiera. Al establecer las cuotas en una cantidad determinada de mercadería que se mantiene fija durante todo el plazo, se garantiza que el compromiso de pago guarde relación directa con la capacidad de producción de cada establecimiento.

Este financiamiento está dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y ofrece montos de hasta 800 millones de pesos por solicitante, con un plazo de devolución de 60 meses. Un diferencial sumamente importante para quienes producen en la provincia es la bonificación de tasa del 4 por ciento anual durante los dos primeros años de vigencia, un beneficio que alcanza a créditos de hasta 200 millones de pesos. Estas condiciones permiten que sectores como el tambero, el porcino, el ganadero y el sojero puedan adquirir tecnología de punta, genética y maquinaria con un costo financiero significativamente menor.

La implementación técnica de estos créditos se adapta a la realidad de cada actividad: los tamberos abonan en litros de leche, los productores de cerdos en kilos capón, los ganaderos en kilos de novillo y el sector agrícola en toneladas de soja. Para acceder a este beneficio, es fundamental contar con el certificado de elegibilidad y, en el caso de personas humanas, presentar el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca. Los interesados pueden realizar consultas técnicas a través de la línea de WhatsApp +54 9 3435 01-0810 en el horario de 7 a 18, o comunicarse con el BICE al 0800-444-2423 para avanzar con la gestión del capital.

Te puede interesar: Precios del remate de hacienda de La Ganadera en General Ramírez del jueves 7 de mayo de 2026