General Ramírez: avanzan las obras para optimizar el servicio de agua potable

La Municipalidad de General Ramírez continúa con la ejecución de su plan de infraestructura orientado a mejorar la red de distribución de agua potable en diferentes sectores del ejido urbano. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales se encuentran abocadas a tareas de recambio de cañerías, una intervención técnica fundamental para evitar pérdidas, mejorar la presión del suministro y garantizar la durabilidad del sistema a largo plazo.
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Los frentes de obra se encuentran activos en zonas clave, afectando actualmente a la calle Anacleto Medina, en el tramo comprendido entre 29 de Septiembre y Arroyo de la China, dentro del Barrio San Carlos. De manera simultánea, se están desarrollando trabajos similares en la calle French, entre Urquiza e Independencia, en el sector de Barrio Sur.(Informe Litoral)
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