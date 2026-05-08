Facebook Instagram TikTok X Youtube
Inicio General Ramírez General Ramírez: avanzan las obras para optimizar el servicio de agua potable

General Ramírez: avanzan las obras para optimizar el servicio de agua potable

El municipio lleva adelante el recambio de cañerías en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de fortalecer la infraestructura de los servicios públicos.

La Municipalidad de General Ramírez continúa con la ejecución de su plan de infraestructura orientado a mejorar la red de distribución de agua potable en diferentes sectores del ejido urbano. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales se encuentran abocadas a tareas de recambio de cañerías, una intervención técnica fundamental para evitar pérdidas, mejorar la presión del suministro y garantizar la durabilidad del sistema a largo plazo.

Te puede interesar: Anses estará en Ramírez el 13 de mayo

Puede ser una imagen de árbol y hierba

Los frentes de obra se encuentran activos en zonas clave, afectando actualmente a la calle Anacleto Medina, en el tramo comprendido entre 29 de Septiembre y Arroyo de la China, dentro del Barrio San Carlos. De manera simultánea, se están desarrollando trabajos similares en la calle French, entre Urquiza e Independencia, en el sector de Barrio Sur.(Informe Litoral)

Te puede interesar: General Ramírez capacitó a sus equipos en primeros auxilios psicológicos

Puede ser una imagen de árbol

Puede ser una imagen de hierba y árbol

Artículos relacionadosMás del autor

© WEByRADIO.ar
Te recomendamos leer:
General Ramírez

Ramírez iniciará el operativo de poda correctiva 2026

WhatsApp chat