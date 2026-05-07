La Paz: construyen un aula y mejoran las instalaciones de una escuela primaria

Con una inversión provincial superior a los 37 millones de pesos, el establecimiento del acceso sur renueva su edificio para fortalecer la enseñanza.

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El Gobierno provincial puso en marcha una obra de infraestructura escolar en la ciudad de La Paz para ampliar y refaccionar el edificio educativo ubicado a metros de la avenida Hipólito Irigoyen. La intervención cuenta con una inversión de 37.453.016 pesos y tiene como objetivo principal la construcción de un nuevo aula para los niveles inicial y primario. Los trabajos, adjudicados a la empresa El Trébol Construcciones, cuentan con un plazo de ejecución de 75 días corridos.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de contar con instalaciones seguras y adecuadas que acompañen el crecimiento de la matrícula. El funcionario señaló que estas mejoras forman parte de un plan sostenido en toda la provincia para fortalecer los espacios donde se enseña y se aprende, garantizando condiciones edilicias óptimas tanto para los alumnos como para el cuerpo docente.

El proyecto de obra contempla la transformación de la antigua casa habitación del predio en un nuevo espacio áulico. Para ello, se ejecutan tareas de demolición, reparación de filtraciones en los techos, adecuación de la red eléctrica y la construcción de un nuevo depósito. Además, el plan incluye la mejora de los sanitarios y trabajos de pintura e impermeabilización general en los sectores donde se está interviniendo.

La institución tiene una historia particular, ya que fue construida originalmente en 1973 a través del programa «Ford para la educación», que donó decenas de escuelas rurales en el país. Lo que en aquel entonces era una zona periférica de La Paz, hoy se encuentra plenamente integrado al casco urbano, lo que hace indispensable esta modernización para responder a las necesidades actuales de la comunidad educativa local.