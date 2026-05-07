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Sigue vigente el alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

Será una jornada marcada por tormentas fuertes, ráfagas intensas y descenso térmico. El viernes mejorará el tiempo.

Diamante y la región amaneció con 18.7°, cielo cubierto y tormentas débiles en un contexto de mucha humedad y viento sur. La región permanece bajo alerta naranja durante toda la jornada, con probabilidad de tormentas fuertes y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Para la mañana se esperan las condiciones más intensas, con temperaturas cercanas a los 22° y lluvias persistentes; por la tarde continuará la inestabilidad con tormentas aisladas y viento fuerte del sur, mientras que hacia la noche quedarían chaparrones dispersos y un descenso térmico que llevará el termómetro nuevamente a los 18°.

En el resto de Entre Ríos también domina el mal tiempo. En La Paz rige alerta naranja: la ciudad amaneció con 18° y tendrá una máxima de 22°, con tormentas fuertes por la mañana, lluvias aisladas durante la tarde y chaparrones hacia la noche, todo acompañado por ráfagas del sur. Concordia también permanece bajo alerta naranja: tras un amanecer muy cálido de 26°, llegarán tormentas fuertes, ráfagas y un marcado cambio de aire que hará bajar la temperatura hasta los 24° de máxima.

En Victoria y Gualeguay, bajo alerta amarilla, el día comenzó muy templado —con registros cercanos a los 24°— pero las tormentas fuertes matinales darán paso a lluvias aisladas y chaparrones nocturnos, con descenso térmico hacia el cierre de la jornada. Mientras que en Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay también continúa la alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes durante la mañana, mejoras temporarias por la tarde y nuevas precipitaciones hacia la noche, con viento intenso y temperaturas entre 15° y 20°.

Cómo continuará el tiempo

El viernes mejorarán las condiciones en gran parte de la provincia. Aunque persistirá algo de nubosidad y seguirán las ráfagas del sur/suroeste durante buena parte del día, el tiempo se estabilizará y ya no se esperan lluvias. El cambio más notorio será el descenso térmico: la mínima caerá hasta los 7° y la máxima apenas alcanzará los 16°, dejando una sensación mucho más fresca y plenamente otoñal.

Del archivo: Paraná: Rosario Romero dispuso que el traslado de la ciclovía se realice con cuadrillas municipales

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