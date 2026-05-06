Aparecieron las dos bicicletas que eran buscadas en General Ramírez

Los rodados fueron encontrados por la policía en diferentes sectores de la ciudad y ya fueron entregados a sus dueños.

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Tras un rápido despliegue para dar con dos bicicletas que habían desaparecido recientemente en General Ramírez, las autoridades locales lograron dar con ambos vehículos en distintos puntos de la zona. Según se detalló a Informe Litoral, el hallazgo fue posible gracias a las tareas de prevención que se realizan habitualmente en los barrios, lo que permitió identificar el paradero de los rodados poco después de que se reportara su falta.

Las bicicletas, que al momento de ser sustraídas no contaban con medidas de seguridad, fueron ubicadas en lugares diferentes: una de ellas estaba en calle Antártida Argentina, mientras que la otra fue hallada a la vera de un camino rural en las afueras de la localidad. Al no contar con cadenas o candados, se facilitó que fueran retiradas de donde sus dueños las habían dejado, lo que motivó el inicio de las averiguaciones.

Desde el Ministerio Público Fiscal se autorizó que las bicicletas sean devueltas a sus propietarios originales de manera inmediata. Aunque el problema principal se resolvió con la aparición de los bienes, se supo que continúan los trabajos para identificar a quienes se las llevaron.