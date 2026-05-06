Víctor Acosta presenta “El entrerriano Borges: el padre de Jorge Luis” en la Feria Internacional del Libro

Es la obra número 16 del escritor y músico diamantino. "Los libros tienen como eje distintos aspectos de la Cultura Entrerriana”, aseguró Acosta. La presentación en Buenos Aires será este 10 de mayo en el stand de Entre Ríos.

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El músico y escritor diamantino, Víctor Acosta presentará “El entrerriano Borges: el padre de Jorge Luis” en la 50ª Feria Internacional del Libro. Será este domingo 10 de mayo a las 16 en el Stand de Entre Ríos pabellón ocre Nº 3017.

Entre sus publicaciones se cuentan desde trabajos que exploran desde la historia de la chamarrita y la presencia de Atahualpa Yupanqui en la región, hasta investigaciones sobre Charles Darwin en el litoral argentino y relatos entrerrianos poco conocidos.

En este caso, este nuevo libro explora y revela muchos detalles muy curiosos y desconocidos de la vida familiar de la familia Borges. El padre de Jorge Luis era el Dr. Jorge Guillermo Borges, nacido de Paraná, escritor, traductor y abogado.

El mismo Borges afirmó en varios reportajes que su padre fue la influencia para que fuera escritor. “Le dio su biblioteca, le heredó sus amigos intelectuales como Macedonio Fernández, (Evaristo) Carriego, (Ricardo) Güiraldes, (Carlos) Mastronardi…”, reseña Acosta en la obra publicada por Ana Editorial.

El libro cuenta que Borges padre como escritor editó un libro sobre Entre Ríos titulado El Caudillo. Tiene además otro libro, un ensayo titulado La Senda, y fue traductor de varias obras del inglés al español.

Jorge Luis Borges le dedicó varios poemas a su progenitor entrerriano: “A mi Padre”, “La Lluvia”, “La mañana”, entre otros.

Acosta rescata también que como Jorge Guillermo Borges fue un gran recitador de poemas clásicos, Jorge Luis lo imitaba.

Cuando la familia Borges fue a Europa, Jorge Guillermo inscribió a su hijo en un Colegio Secundario de Ginebra, donde Jorge Luis Borges fue bachiller. Además el entrerriano se puso de acuerdo con su esposa, para que la hija de ambos, Norah Borges, fuera educada por su madre. Y que Jorge Luis fuera educado por su Padre.

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