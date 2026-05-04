Detuvieron a un hombre en Crespo tras ingresar a robar a una vivienda y escapar por los techos

El delincuente intentó sustraer electrodomésticos y prendas de vestir, pero fue interceptado en la zona del Pórtico luego de una persecución en la que intervino la policía y el propio damnificado.

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Alrededor de las 15 de ayer, la Comisaría de Crespo recibió un llamado de alerta que indicaba que un desconocido había trepado las rejas de un departamento ubicado en calle Buenos Aires al 1400 e ingresado a la propiedad con fines de robo.

Ante el aviso, un móvil policial se dirigió de inmediato al lugar del hecho. Al arribar los efectivos, el sospechoso advirtió la presencia de los uniformados y emprendió la fuga a través de los techos de las viviendas linderas. En su escape, el hombre logró descender hacia la calle De Las Dalias y continuó corriendo en dirección a la zona de parrillas del tradicional Pórtico de la ciudad, donde fue finalmente demorado por el propio damnificado y el personal policial.

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Durante la huida, el delincuente se vio forzado a descartar los objetos que pretendía llevarse. El hijo del propietario de la vivienda logró recuperar y poner a resguardo los artículos robados, entre los que se encontraban una consola de videojuegos, una pava eléctrica y diversas prendas de vestir, tal como se expresó en Informe Litoral al detallar el accionar policial y vecinal. El detenido resultó ser un hombre mayor de edad con domicilio radicado en la misma localidad.

El suceso fue comunicado de inmediato a la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo de la doctora Mercedes Nin. La magistrada dispuso la detención del autor del hecho y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales de la ciudad de Paraná, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes por el delito de tentativa de robo.