Semana de la Miel 2026: Entre Ríos busca potenciar el consumo interno de su «oro líquido»

Con un lanzamiento previsto para el próximo 14 de mayo en la explanada de la Casa de Gobierno, la provincia -segundo polo apícola del país- se prepara para una jornada de visibilización y degustación. El objetivo: que la miel deje de ser un remedio ocasional para integrarse a la dieta diaria.

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Entre Ríos reafirma su posición estratégica en el mapa productivo nacional. En vísperas de la Semana de la Miel 2026, Rodrigo Toledo, coordinador Provincial de Apicultura, destacó la importancia de este sector que no solo posiciona a la provincia a nivel mundial, sino que también es un pilar de la biodiversidad local.

Más que un remedio para el resfrío

A pesar de ser grandes productores, el consumo interno en Argentina sigue siendo un desafío. En declaraciones al programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, Toledo señaló que uno de los objetivos principales de las campañas de promoción es cambiar el hábito del consumidor: «Tratamos de que la miel no sea un producto de uso ocasional, sino que sea parte de la dieta diaria de todos los argentinos», afirmó, resaltando sus componentes nutricionales y «casi nutracéuticos».

La pureza es el sello distintivo del producto entrerriano. Al ser consultado sobre los procesos de elaboración, el coordinador fue tajante: «Es totalmente natural, así como lo produce la abeja. el apicultor lo único que hace es quitar la miel de los panales a través de un proceso mecánico muy sencillo de centrifugado y envasarla directamente».

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Tipificación y diversidad: El nuevo mapa de la miel

Uno de los avances más significativos para este año es el proyecto de tipificación junto al CONICET. Según Rodrigo Toledo, la provincia cuenta con más de 10 variedades de miel, aunque comercialmente se destacan entre cinco y siete según su volumen. «Vamos a tener un mapeo de todas las mieles de la provincia logrando su caracterización y tipificación para ofrecerle al consumidor el abanico de mieles que tenemos», explicó. Esto permitirá que el vecino reconozca la identidad propia de cada zona, desde el Delta hasta el macizo citrícola.

Un horizonte exportador favorable

En cuanto al panorama económico, Toledo trajo buenas noticias para el sector. Gracias a un reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, unas 40.000 toneladas de miel podrán ingresar al mercado europeo con arancel cero. «Somos los principales beneficiarios ya que, dentro de lo que es el Mercosur, somos el primer país en cuanto a volumen exportable», destacó el funcionario.

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Invitación a la comunidad

El evento central se llevará a cabo el jueves 14 de mayo, desde las 8:00 hasta las 14:00, en la explanada de la Casa de Gobierno en Paraná. Será una jornada abierta al público donde habrá degustación de diferentes variedades de mieles, exhibidores de abejas para conocer la vida en la colmena y presencia de productores e investigadores del sector.

La invitación queda abierta para escuelas, vecinos y turistas, con el fin de celebrar a la abeja como un insecto que es, en palabras de Toledo, «sinónimo de salud, de bienestar y de protección de la biodiversidad».

Ver la nota completa con Rodrigo Toledo:

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