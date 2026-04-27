Un motociclista sufrió una caída al cruzar las vías del tren en Strobel

El accidente ocurrió el domingo por la tarde en la zona del paso a nivel, donde el conductor perdió el control de su vehículo y debió ser asistido por personal médico.

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Un hombre mayor de edad protagonizó un accidente vial este domingo por la tarde en la localidad de Strobel, cuando perdió la estabilidad de su motocicleta mientras transitaba por la zona urbana. Según se precisó a través de fuentes policiales, el conductor circulaba por la calle Feliciano con sentido hacia la Avenida San Martín cuando, al intentar atravesar el paso a nivel, perdió el control del rodado y terminó impactando contra la cinta asfáltica.

En relación con el hecho, se expresó a Informe Litoral que la asistencia fue inmediata, iniciándose con la ayuda de una vecina que presenció la caída y el rápido arribo del personal de la Comisaría de Strobel, que se encontraba realizando recorridas de prevención en las inmediaciones. Ante la situación, se solicitó la intervención de los profesionales de salud del hospital local, quienes procedieron al traslado del motociclista al centro asistencial para realizarle los estudios pertinentes y asegurar su integridad física.

Tras la evaluación médica inicial, se confirmó que el hombre sufrió lesiones que no revisten gravedad, llevando tranquilidad a sus allegados. En el lugar del incidente, los efectivos policiales completaron las actuaciones de rigor y las pericias correspondientes para dejar debidamente documentado el siniestro, el cual afortunadamente solo dejó daños materiales de menor consideración y heridas leves.