Costa Grande: ejecutan tareas de mantenimiento y mejora en la red vial rural

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En el marco de un programa de recuperación de la infraestructura básica, la Comuna de Costa Grande se encuentra trabajando en la reparación y acondicionamiento de los caminos rurales que conectan las diversas zonas productivas y residenciales de la localidad. Las tareas, que se desarrollan de manera progresiva, apuntan a solucionar las irregularidades en las trazas mediante labores de perfilado y consolidación de suelos, permitiendo que la circulación se mantenga estable frente a las exigencias del transporte de carga y el uso particular.

El operativo responde a una planificación que prioriza los puntos con mayor desgaste, donde la mejora de la conectividad resulta clave para el desarrollo cotidiano de la comunidad. Desde la gestión comunal explicaron que mantener el buen estado de las arterias viales es una condición indispensable para fortalecer la seguridad de los conductores, minimizando riesgos y facilitando el ingreso de servicios esenciales a las zonas más alejadas del centro urbano.

Con la ejecución de estas mejoras, se busca brindar una respuesta concreta a las necesidades de los productores locales, quienes dependen de caminos aptos para el traslado de su producción durante todo el año.(Informe Litoral)