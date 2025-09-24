Se realizará la primera Expo Tierra & Agua en Paraná

El evento inédito, que se realizará durante tres días, busca consolidar a la capital entrerriana como un punto de encuentro para el deporte y la recreación al aire libre con foco en la sostenibilidad.

Paraná se prepara para recibir la primera Expo de Pesca, Náutica, Deportes y Recreación al Aire Libre, bajo el nombre «Tierra & Agua». El evento, que se desarrollará en Sala Mayo e inmediaciones, apunta a promover las actividades relacionadas con el río y la naturaleza local de manera sostenible.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que la expo es parte de la agenda de promoción comercial de la gestión municipal. «Se enfoca en disfrutar nuestro paisaje y recursos naturales de manera sostenible, otro de los ejes de la gestión municipal”, precisó el funcionario.

Expositores, charlas y actividades

La muestra contará con la participación de importantes expositores que presentarán lo último en equipamiento y tecnología para actividades al aire libre. Entre las empresas y clubes confirmados se encuentran Boat Shop, Club TCAP (Tiro con Arco), González Motos, El Carancho, y Multibikes, entre otros.

Además del sector de exhibición, la Expo Tierra & Agua ofrecerá una agenda completa de actividades:

Charlas Temáticas: Se realizarán talleres y charlas sobre técnicas de RCP , campamento, pesca y otras temáticas ligadas al disfrute del río.

Se realizarán talleres y charlas sobre técnicas de , campamento, pesca y otras temáticas ligadas al disfrute del río. Música y Arte: Habrá presentaciones de DJ y números artísticos para amenizar el ambiente.

Patio gastronómico con sabores típicos

Un atractivo central será el patio gastronómico, donde los visitantes podrán disfrutar de una variedad de delicias, incluyendo empanadas, carnes, jugos, cervezas y, por supuesto, pescados.

Cada día tendrá una especialidad culinaria: el viernes se servirá chupín (a cargo de la Esc. Técnica); el sábado, chancho con pelo; y el domingo, costillar a la estaca.

La Expo Tierra & Agua se llevará a cabo durante tres días, con un horario corrido desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, ofreciendo una oportunidad única para conocer nuevos productos y disfrutar de la cultura de Paraná.(Informe Litoral)