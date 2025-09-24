Grave estado de salud de Thiago Medina: el paciente continúa con pronóstico reservado tras el accidente

El Ministerio de Salud bonaerense emitió un nuevo parte médico e informó que el joven, internado en Terapia Intensiva desde el 12 de septiembre, está bajo asistencia respiratoria y se realizará un ateneo clínico interdisciplinario.

Thiago Medina permanece en un estado de salud delicado tras el accidente vial que sufrió, encontrándose internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el pasado 12 de septiembre.

Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico que detalla la compleja evolución del paciente e informa sobre la realización de un ateneo clínico interdisciplinario. El objetivo de esta convocatoria, que reunirá a especialistas de la red pública provincial, es analizar rigurosamente la información clínica, evaluar los resultados de los tratamientos y debatir los pasos terapéuticos inmediatos.

Asistencia mecánica e injuria pulmonar

El informe más reciente indica que Thiago sigue bajo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo continuo. El joven cursa una injuria pulmonar que está siendo tratada con antibióticos y, hasta el momento, no requiere fármacos para sostener la presión arterial. La complejidad del cuadro se suma a la reciente resolución de una atelectasia (colapso pulmonar) mediante kinesio-terapia.

El pronóstico de Thiago persiste como reservado. Su recorrido médico incluyó una cirugía de más de cuatro horas para reparar la parrilla costal, la extirpación del bazo y el tratamiento de múltiples fracturas tras el accidente.

En las últimas horas, la gravedad de las lesiones pulmonares motivó la indicación de la posición decúbito prono (colocación boca abajo), una técnica utilizada en situaciones críticas para mejorar la oxigenación.

Angustia familiar y apoyo social

La familia de Thiago atraviesa este proceso con gran angustia, siendo su hermana, Camila Deniz (Camilota), el rostro visible. Camila ha utilizado sus redes sociales para transmitir los partes y el estado de ánimo de los allegados, llegando a pedir un «milagro» y cadenas de oración para superar el momento más complejo.

El impacto de la situación ha trascendido el círculo íntimo, movilizando a miles de personas en redes sociales, incluyendo a figuras públicas como su expareja, Daniela Celis. La comunidad digital ha respondido con cadenas de oración, mensajes de apoyo y gestos solidarios, sosteniendo la esperanza en la recuperación del joven.