Avanza la construcción de cuatro calzadas sumergibles para mejorar la conectividad en el departamento Nogoyá

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de una empresa contratista, lleva adelante la construcción de cuatro calzadas sumergibles en el departamento Nogoyá. Este proyecto de infraestructura vial está diseñado para generar un impacto sumamente positivo en la comunidad, ya que las mejoras beneficiarán a escuelas, centros de salud y emprendimientos productivos de la zona, asegurando la conectividad de los vecinos incluso en épocas de grandes lluvias.
El senador provincial, Rafael Cavagna, destacó el ritmo de los trabajos y manifestó que las obras avanzan en tiempo y forma. El legislador remarcó que este proyecto representa un anhelo histórico que se está haciendo realidad tras muchos años de compromiso, y afirmó que no hay dudas de que la nueva infraestructura garantizará derechos fundamentales relacionados con la salud, la educación y la producción.
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Asimismo, las autoridades anticiparon que ya se está planificando la ampliación de estas mejoras. Junto con la Vialidad provincial se está trabajando para licitar dos calzadas más en los sectores de Paso Colorado, que vincula las comunas de Crucesitas Tercera y Don Cristóbal Primera, y Puente Verde, en el Distrito Algarrobitos. De forma complementaria, en conjunto con la Zonal de Seguí, se continuarán gestionando nuevas calzadas para las zonas de Don Cristóbal Segunda y Crucesitas Séptima.
Respecto al estado actual de los frentes de obra, el área de inspección de la DPV informó que en el paso La Angostura ya se completaron los muros de hormigón y de alas, procediendo al armado de la losa superior y al relleno con suelo seleccionado para los accesos. En tanto, en el arroyo Taperas se realizaron tareas de excavación, hormigón de limpieza y armadura para las losas de platea. Desde el organismo provincial recalcaron que, mientras duren las tareas viales, se garantiza la transitabilidad en cada zona gracias a la construcción de pasos provisorios.
El proyecto técnico contempla estructuras de hormigón armado adaptadas a las necesidades de cada cruce. En el arroyo Taperas y en el arroyo La Aguada se edifican calzadas de 6,40 metros de ancho con cuatro conductos de escurrimiento. Por su parte, la estructura sobre el arroyo Piedras contará con tres conductos de mayores dimensiones, mientras que en el arroyo Angostura se ejecuta una calzada con cuatro conductos y losas de aproximación de nueve metros de longitud, completando así un esquema clave para el desarrollo del departamento.