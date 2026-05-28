Aranguren: el municipio entregó insumos y medicamentos al Centro de Salud local

El intendente Luis Horacio Siebenlist encabezó la entrega de los elementos sanitarios que fueron adquiridos mediante una jornada comunitaria y gestiones del Ejecutivo.

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El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) «Eduardo Laurencena» de la localidad de Aranguren recibió una importante partida de insumos médicos y medicamentos esenciales. El acto de entrega fue coordinado y ejecutado por el intendente Luis Horacio Siebenlist, con el firme propósito de optimizar las prestaciones públicas y asegurar el stock necesario para la atención diaria de los vecinos que asisten permanentemente al establecimiento sanitario.

Una parte fundamental de los insumos entregados al centro asistencial se financió con los fondos recaudados durante la jornada solidaria denominada «Uniendo Pasiones», la cual se llevó a cabo el pasado 18 de abril. Según pudo saber Informe Litoral, aquel evento socio-recreativo, que incluyó un torneo de bochas, un campeonato de truco y un bingo familiar, contó con el respaldo de la gestión del intendente Siebenlist y una masiva participación comunitaria, transformando el esparcimiento vecinal en recursos para la salud pública.

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De manera complementaria, las autoridades formalizaron una nueva entrega de medicamentos destinados a ser distribuidos gratuitamente entre los pacientes que los necesiten.