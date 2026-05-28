Este sábado comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial oficializó las fechas de pago de los haberes para la administración pública, abarcando tanto al personal activo como a los pasivos de la provincia. De esta manera, el esquema de acreditación de fondos en los cajeros automáticos comenzará de manera efectiva este fin de semana y se extenderá durante los primeros días del mes entrante.
El cronograma establecido por el Ministerio de Hacienda se desarrollará de la siguiente manera:
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Sábado 30 de mayo: se abonarán los haberes de hasta 910.000 pesos.
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Martes 2 de junio: percibirán sus salarios quienes cobren desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos.
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Miércoles 3 de junio: se depositarán los montos que van desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.
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Jueves 4 de junio: será el turno del tramo desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.
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Viernes 5 de junio: cobrarán aquellos empleados con ingresos desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.
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Sábado 6 de junio: finalizará el pago con los salarios de montos superiores a 2.280.001 pesos.
(Informe Litoral)
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