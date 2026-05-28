Este sábado comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Los haberes correspondientes al mes de mayo se abonarán de manera escalonada hasta el sábado 6 de junio, ordenados según los diferentes tramos de ingresos.

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El gobierno provincial oficializó las fechas de pago de los haberes para la administración pública, abarcando tanto al personal activo como a los pasivos de la provincia. De esta manera, el esquema de acreditación de fondos en los cajeros automáticos comenzará de manera efectiva este fin de semana y se extenderá durante los primeros días del mes entrante.

El cronograma establecido por el Ministerio de Hacienda se desarrollará de la siguiente manera:

Sábado 30 de mayo : se abonarán los haberes de hasta 910.000 pesos .

Martes 2 de junio : percibirán sus salarios quienes cobren desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos .

Miércoles 3 de junio : se depositarán los montos que van desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos .

Jueves 4 de junio : será el turno del tramo desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos .

Viernes 5 de junio : cobrarán aquellos empleados con ingresos desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos .

Sábado 6 de junio: finalizará el pago con los salarios de montos superiores a 2.280.001 pesos.

(Informe Litoral)

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