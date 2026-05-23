Nogoyá: una motociclista sufrió fracturas múltiples tras chocar con una camioneta

El siniestro vial ocurrió en la tarde de este viernes en la intersección de calles Caseros y Lavalle. Según la información que llegó a Informe Litoral, la joven debió ser hospitalizada con lesiones de gravedad.

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Un violento accidente de tránsito registrado en la tarde de ayer en la ciudad de Nogoyá dejó como saldo a una joven con heridas de gravedad. El hecho aconteció alrededor de las 17:20 en la esquina de calles Caseros y Lavalle, un sector urbano que se convirtió en el escenario de una fuerte colisión entre una camioneta y una motocicleta.

Ante el alerta recibido, el personal del Comando Radioeléctrico se comisionó de inmediato en el lugar del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un vehículo Ford Ecosport Titanium de color gris, el cual era conducido por un hombre de 62 años. Por razones que aún se intentan establecer, el rodado mayor colisionó con una motocicleta Zanella ZB 110, que se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica justo delante de la camioneta.

El motovehículo era guiado por una joven de 20 años de edad, quien al momento del impacto transitaba por Lavalle en sentido de norte a sur. Debido a la violencia del choque, la motociclista debió ser asistida de urgencia y trasladada al nosocomio local para recibir atención médica inmediata.

A la redacción de Informe Litoral llegó el reporte oficial en el que se confirmó que, posteriormente, se constató que la femenina presentaba lesiones de carácter grave. El diagnóstico detalló que la víctima sufrió una fractura conminuta de tibia y peroné, además de escoriaciones en la región frontal izquierda de la cabeza y dolores agudos en ambas manos.

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En el lugar del hecho se labraron las actuaciones de rigor correspondientes para determinar las responsabilidades mecánicas y humanas del choque, interviniendo los peritos accidentológicos bajo las directivas de la magistratura en turno.