Mauro Díaz Cháves: «Hay una municipalización de la crisis y un desprecio por la gestión local»

El intendente de Aldea San Antonio y vicepresidente del PJ entrerriano apuntó contra la falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial. Aseguró que los municipios están "con la soga muy corta" y adelantó que en el Congreso del PJ del 13 de junio se debatirán sanciones para quienes jugaron por fuera del partido.

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El intendente de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú y vicepresidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, Mauro Díaz Cháves, trazó un duro diagnóstico sobre el impacto de las políticas económicas en las administraciones locales y analizó el panorama de reorganización que afronta el peronismo de cara al futuro.

La crisis golpea a las puertas de los municipios

En el programa que conduce el director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt, en Canal 6 ERTV, Díaz Cháves coincidió con el petitorio entregado por concejales justicialistas al gobernador Rogelio Frigerio, al señalar que la falta de aportes y los recortes generalizados son una constante que afecta a todas las localidades por igual, sin distinción de banderas políticas.

«Hay una municipalización de la crisis. El Estado nacional se está corriendo de todos los procesos administrativos y el Estado provincial no colabora para nada», afirmó el presidente Municipal. En ese sentido, criticó que las expectativas generadas por la alianza entre el gobernador entrerriano y el gobierno de Javier Milei no se hayan traducido en beneficios para la provincia: «Nos enteramos que han quitado fondos para obra pública que estaban en el presupuesto y que fueron celebrados por el propio gobernador», ejemplificando con la paralización de la planta potabilizadora de agua de Concordia, una obra que cuenta con el 92% de avance.

La realidad presupuestaria en el territorio muestra señales de alarma. El intendente reveló que en Aldea San Antonio registraron exactamente los mismos recursos en el primer trimestre de 2026 en comparación con el primer trimestre de 2025, debiendo afrontar en el medio fuertes incrementos en combustibles e insumos debido a la inflación. «Estamos con la soga muy corta, lo que nos impide planificar a futuro. Hoy es imposible proyectar a más de un mes o 15 días», advirtió, agregando que la caída de recursos obligó a varias comunas en el mes de marzo a solicitar auxilio financiero a la provincia para poder pagar los sueldos.

Ante la falta de contención de estamentos superiores, el intente remarcó que las intendencias son «el último eslabón que sostiene la crisis». En ese marco detalló que cuando organismos como el PAMI o la obra social provincial IOSPER fallan, los vecinos acuden directamente a los intendentes. Asimismo, mencionó la desprotección que sufren los productores del sur provincial ante la falta de envío de alimento por parte de la empresa Tres Arroyos: «¿Vos creés que hay un llamado de la provincia o nación para ver qué respuesta damos? No, somos nosotros los que estamos intermediando con SENASA».

Críticas a la gestión provincial y diálogo sin soluciones

Al referirse a los encuentros que mantienen los jefes comunales con el Poder Ejecutivo provincial, Díaz Cháves se mostró escéptico respecto a los resultados efectivos. «A mí me parece que desde el gobierno provincial hay un desprecio permanente por la gestión local. Están en una superestructura donde toman decisiones pero no estamos incluidos nosotros», aseveró.

Para ilustrar esta situación, relató lo sucedido en la última reunión con el gobernador Frigerio: «Fuimos con cinco planteos, cuatro de los cuales eran económicos. A la izquierda del gobernador estaba el ministro de Economía, que no dijo una sola palabra; dijo ‘hola’ cuando entró y ‘chau’ cuando se fue». Para el dirigente peronista, existe «una falta de respeto por la función que ejercemos», e ironizó comparando estas audiencias institucionales con «una reunión de autoayuda» donde se escucha el reclamo pero no se materializan las soluciones.

La interna del PJ: Sanciones, recambio generacional y el caso Daniel Rossi

En el plano estrictamente partidario, el vicepresidente del PJ provincial adelantó los ejes que marcarán el próximo Congreso Partidario que se celebrará el viernes 13 de junio en Paraná.

Díaz Cháves enfatizó que la prioridad inmediata del partido debe ser definir la situación de aquellos dirigentes que compitieron por fuera de la estructura peronista en los últimos comicios. «Lo primero que tenemos que hacer es culminar con esta etapa de sanciones a estos dirigentes que le hacen mal al partido», para luego poder abrir un proceso transparente de internas o consensos programáticos.

Al ser consultado puntualmente por la figura del intente de Santa Elena, Daniel Rossi, y sus reiteradas críticas hacia la conducción del PJ, Díaz Cháves fue categórico: «Tiene un concepto bastante amañado del peronismo. En mi opinión, no tiene nada que hacer dentro del espacio porque es alguien que combate permanentemente a dirigentes peronistas». El jefe comunal consideró que «estar tirando piedras todo el tiempo no contribuye para nada» y abogó firmemente por activar un «recambio generacional» dentro de la fuerza política.

Finalmente, de cara a los desafíos futuros del justicialismo entrerriano, destacó la necesidad de consolidar una plataforma técnica de cara a la sociedad en materias como educación, seguridad y vialidad, tomando como referencia las 32 intendencias que hoy administra el peronismo. «Armando un proyecto serio que tenga que ver con cuestiones programáticas, podemos volver a ofrecerle un esquema claro a la sociedad para dejar de ser una alternativa y empezar a ser una opción en una provincia que está muy mal manejada», concluyó. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Mauro Díaz Cháves:

Del archivo de Informe Litoral:Marcelo Casaretto lanzó su precandidatura a gobernador de Entre Ríos y alineó su proyecto con Axel Kicillof