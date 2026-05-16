Suboficial de Aldea Brasilera recibió una distinción de Diputados

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó una mención especial al Suboficial Principal Diego Cuello, perteneciente a la Comisaría de Aldea Brasilera, tras haber obtenido el primer premio en el certamen literario provincial organizado por el 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos. El cuerpo legislativo aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Legislativo para galardonar el logro cultural del funcionario, quien ya había recibido el reconocimiento de las máximas autoridades de la fuerza en el mes de marzo.

La entrega de la distinción fue concretada por el Diputado Provincial Lénico Aranda, autor de la propuesta legislativa. El legislador entregó el documento en mano al Suboficial Cuello durante un emotivo encuentro en el que el uniformado estuvo acompañado por su familia y por personal policial de la región.

Se expresó a Informe Litoral el propio Aranda, quien destacó la importancia de respaldar el talento y la dedicación de los agentes públicos más allá de sus funciones operativas cotidianas, señalando que este tipo de distinciones enaltece a las instituciones de la provincia.