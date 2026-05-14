Falleció un hombre en plena calle en General Ramírez

El deceso se produjo en calle Libertad, en la zona del frigorífico La Esperanza. El vecino de 56 años se trasladaba en bicicleta y la muerte sería por causas naturales.

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Falleció un hombre en plena vía pública en General Ramírez. El hecho se produjo durante la tarde del miércoles, en calle Libertad, prácticamente frente al frigorífico La Esperanza de esa ciudad del departamento Diamante.

La Policía fue alertada sobre una persona caída en la calle y al acercarse al lugar se constató que se trataba de un hombre de 56 años que se trasladaba en bicicleta.

Según supo Informe Litoral, posteriormente se confirmó que se trata de Heriberto Fabián Schild quien habría fallecido por causas naturales mientras se trasladaba por esa calle en las afueras de la ciudad. (Informe Litoral – Imágenes: Canal 6 RCV)