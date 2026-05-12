Abrieron las inscripciones para la Diplomatura en Periodismo Agropecuario 2026: innovación y sostenibilidad en el foco

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación y la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), lanza una nueva edición de esta propuesta formativa 100% virtual. Dana Olivera Taleb y Pablo Guelperín contaron detalles al respecto.

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Con el objetivo de profesionalizar la comunicación del sector productivo y fortalecer el «puente urbano-rural», se anunció la apertura de inscripciones para la cohorte 2026 de la Diplomatura en Periodismo Agropecuario. Esta instancia de formación busca dotar a los asistentes de herramientas actualizadas tanto en producción agropecuaria como en estrategias de comunicación.

Un enfoque renovado: Tecnología y sustentabilidad

A diferencia de la primera edición realizada en 2023, esta nueva entrega pone especial énfasis en los cambios vertiginosos que ha experimentado el sector en los últimos dos años. En declaraciones al programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, Pablo Guelperín, representante de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), destacó que los contenidos se centrarán en economía circular y modelos productivos sustentables, trazabilidad y exigencias de los mercados internacionales y tecnologías de vanguardia como AgTech.

«La filosofía de la producción agropecuaria ha cambiado muchísimo. Hoy el faro es la sostenibilidad y ajustarse a las demandas del consumidor», explicó Guelperín durante la presentación.

Formación accesible y federal

La diplomatura se destaca por su modalidad 100% virtual, lo que permite la participación de personas de todo el país. Dana Olivera Talep, presidenta de AEPA, subrayó el rol de la educación pública: «Apostamos a una formación de calidad y accesible. Todo el cuerpo docente pertenece a la Universidad Nacional de Entre Ríos».

Detalles clave del cursado:

Duración: 5 meses y medio (3 módulos).

Inicio: Martes 9 de junio a las 19:00.

Dinámica: Clases virtuales los martes de 19:00 a 20:30 (quedan grabadas).

Costo: Un pago total de $90.000, con opción de abonar en tres cuotas.

Requisitos: No se requiere título previo. Está abierta a periodistas, comunicadores, estudiantes de agronomía, veterinaria y cualquier interesado en el sector.

Evaluación y aprobación

Para obtener la certificación, los alumnos deberán presentar una propuesta de comunicación al finalizar cada módulo, donde integren los conocimientos técnicos del agro con las herramientas de comunicación brindadas.

Cómo inscribirse

El plazo de inscripción finaliza el próximo 20 de mayo. Los interesados pueden obtener más información y acceder al formulario de inscripción a través de:

Correo electrónico: [email protected]

Web oficial: Página de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER) – https://fca.uner.edu.ar/

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de más de 30 instituciones que conforman la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, reafirmando el compromiso por una comunicación más precisa y profesional sobre la realidad del campo argentino. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Dana Olivera Taleb y Pablo Guelperín:

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