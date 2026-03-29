Gonzalo Schmidt vuelve a la siesta de Canal 6 ERTV

Este lunes 30 de marzo retomará el programa La Hora del 6. Se trata de un ciclo caracterizado por las diversas entrevistas que se emite desde el estudio en Paraná de la señal televisiva. En esta oportunidad irá de lunes a viernes de 14 a 15.

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Desde este lunes 30 de marzo, el director de Informe Litoral volverá con el programa televisivo La Hora del 6 por la pantalla de Canal 6 ERTV. El ciclo irá de lunes a viernes de 14 a 15 y se emitirá desde el estudio en la capital provincial del canal con sede central en Crespo.

La Hora del 6 se caracteriza por las entrevistas breves y generalmente mano a mano en el estudio a diversos actores de la política, el deporte, la sociedad, el agro y la economía. «Es casi imposible escuchar a todas las voces, pero al menos lo intentamos», asegura el conductor.

Luego del receso del verano, Schmidt había pedido a la dirección del canal no volver a tener un programa en el estudio porque «estoy ocupado con otros proyectos y soy muy exigente conmigo mismo y me vuelvo loco cuando hay problemas técnicos o algo sale mal, por eso prefiero estar alejado de eso. Me gusta la calle, hacer móviles, estar en contacto con la gente, no estar encerrado en un estudio», aseguró.

Sin embargo, ante un achique del horario, -en vez de ir de 15 a 16, irá de 14 a 15- y por el pedido expreso de la Dirección del canal ante la necesidad de otro programa en Paraná, Schmidt accedió a retomar el ciclo.

«Me viene bien poder irme una hora antes del canal y no hay que desconocer la difícil situación que atraviesan hoy los medios de comunicación a nivel país y provincia, entonces uno tiene que parar la pelota y saber que hay momentos en que no se puede rechazar más laburo. Lo tomamos y esperamos que vaya todo bien», expresó.

El canal se puede sintonizar en:

Televisión analógica (antenas): canal 4

Televisión Digital Abierta (TDA): canal 18.1

Pack Plus Digital de Gigared (cable): canal 16.4

En www.desdeentrerios.com.ar haciendo click en «Vivo Canal 6».

haciendo click en «Vivo Canal 6». YouTube: Canal 6 ERTV

Radios: FM 101.9 en Crespo y la zona y FM 104.1 en Paraná.

Del archivo: Canal 6 ERTV también se puede escuchar por radio en Paraná