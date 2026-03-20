Gran peña en la Escuela Privada Nº 143 de Isletas

Se realizará este domingo 22 de marzo desde las 18 en el establecimiento escolar. La entrada es un alimento no perecedero que se destinará al comedor. Habrá varios números artísticos y un esmerado servicio de cantina.

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La comunidad de la Escuela Privada Nº 143, 25 de Mayo de Isletas, departamento Diamante, organiza una gran peña familiar para este domingo 22 de marzo.

Desde las 18, en el establecimiento escolar, se presentará Rodolfo Erbes, Revolución Federal de Isletas, Ariel Balcaza y Romina Waigandt y los talleres del Centro de jubilados y Pensionados Nacionales de Ramírez e Identidad Costera. Además de los Hermanos Müller, Víctor Hugo Wollert, Jorge Gregorutti y Luciana Miranda.

Durante toda la jornada habrá esmerado servicio de cantina, venta de tortas fritas y choripanes. También se harán presentes artesanos y emprendedores de la zona para mostrar y vender sus productos.

Un punto importante es que la entrada será un alimento no perecedero que se destinará al comedor escolar.

Desde la institución educativa invitan, a través de Informe Litoral, a la comunidad de Isletas y zonas aledañas a participar. (Informe Litoral)