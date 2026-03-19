Crespo: detuvieron a un joven de 25 años tras resistirse a un control en pleno centro

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Un operativo de seguridad de rutina derivó en un violento episodio este miércoles por la noche en la zona céntrica de Crespo. En el marco del programa «Barrio Seguro», personal de la comisaría local detectó a un motociclista que realizaba maniobras peligrosas en las inmediaciones de una estación de servicios ubicada en la intersección de San Martín y Estrada. Según se expresó a Informe Litoral, los uniformados intentaron identificar al conductor aprovechando que se encontraba detenido, pero el sujeto reaccionó de forma hostil, empujando y forcejeando con uno de los funcionarios en un claro intento de evitar el control.

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La situación escaló cuando el joven, en su afán por huir, aceleró de manera desafiante y perdió el equilibrio, lo que provocó su caída del rodado. A pesar de sufrir una leve lesión en una de sus piernas al quedar aprisionado por el motovehículo, el ciudadano de 25 años se reincorporó rápidamente manteniendo una actitud agresiva y lanzando improperios contra el personal policial. Ante la resistencia continua y la negativa a colaborar con el procedimiento preventivo, los efectivos procedieron a su demora inmediata para garantizar la seguridad en la vía pública.

El hecho fue informado al fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, Dr. Martín Abraham, quien dispuso la aprehensión formal del joven y su posterior traslado a la Alcaidía Contravencional en Paraná, previo paso por una guardia médica para su examen físico. En cuanto a la motocicleta, las autoridades procedieron a su retención y traslado al depósito municipal por carecer de documentación obligatoria, poseer un escape antirreglamentario y por la evasión del control, quedando la unidad a disposición del Juzgado de Faltas local.