DNI y pasaporte: el Gobierno oficializó el nuevo formato con chip y mayor seguridad

Las nuevas disposiciones establecen el uso de policarbonato y tecnología biométrica para los documentos. Las versiones actuales seguirán siendo válidas hasta su vencimiento y el trámite básico tendrá un valor de $10.000.

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A través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó el lanzamiento de un nuevo DNI y pasaporte con estándares internacionales de seguridad. El documento pasará a ser una tarjeta de policarbonato con chip sin contacto e información biométrica encriptada, lo que mejora su durabilidad y evita falsificaciones. A pesar de estos cambios, las autoridades confirmaron que los documentos actuales no pierden vigencia, por lo que solo deberán renovarse en caso de vencimiento, robo, extravío o al realizar las actualizaciones obligatorias de los menores.

El diseño renovado mantiene el reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas con la leyenda de «Héroe/Heroína» e incorpora elementos de seguridad como grabados láser y códigos QR. Para obtener el nuevo ejemplar, los ciudadanos deben solicitar turno mediante «Mi Argentina» y asistir al registro civil correspondiente. En cuanto a los costos, se estableció una tarifa de $10.000 para el trámite regular, mientras que las opciones de entrega express o inmediata pueden alcanzar montos de hasta $57.000 según la urgencia del solicitante.