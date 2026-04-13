Diamante: un automóvil y una motocicleta protagonizaron un accidente sin heridos

El hecho ocurrió este domingo en la intersección de las calles Sargento Cabral y Mitre. A pesar del impacto, ambos conductores resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

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urante la mañana de este domingo, se registró un incidente vial en una transitada esquina de la ciudad de Diamante, lo que motivó la intervención del personal del Comando Radioeléctrico que realizaba patrullajes preventivos en la zona. Según se expresó a Informe Litoral, el accidente se produjo cuando un automóvil Renault Clio, al mando de un hombre mayor de edad, y una motocicleta Honda Biz, conducida por un menor, colisionaron en el cruce de las arterias mencionadas.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el automóvil circulaba por calle Sargento Cabral en sentido oeste-este, mientras que el rodado de menor porte lo hacía por calle Mitre de sur a norte. Al llegar a la intersección, y por causas que aún son materia de investigación pericial, ambos vehículos impactaron. Afortunadamente, los involucrados no presentaron lesiones, limitándose las consecuencias del siniestro a daños materiales en los rodados.

Tras las verificaciones de rutina, los efectivos policiales procedieron a la retención de la motocicleta debido a diversas infracciones a la Ley de Tránsito detectadas en el momento. En el sitio del hecho, las autoridades trabajaron para completar las pericias necesarias y esclarecer la mecánica del choque. Desde la fuerza de seguridad local recordaron la importancia de circular con precaución para garantizar la convivencia y la seguridad vial en las calles de la ciudad.