La final del Mundial 2026 tendrá un show de medio tiempo al estilo Super Bowl

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En un giro sin precedentes para la historia de la Copa del Mundo, la FIFA anunció que la final del Mundial 2026 contará con un show de medio tiempo, rompiendo con la tradición de ceremonias breves para adoptar un formato de espectáculo global de alto impacto. El evento tendrá lugar el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La noticia, que fue presentada mediante un original video protagonizado por el líder de Coldplay, Chris Martin, junto a los personajes de Los Muppets, marca un hito en la búsqueda de la entidad por fusionar el deporte con el entretenimiento masivo.

Para este debut histórico, la organización confirmó un despliegue artístico de primer nivel internacional. Los encargados de encabezar el escenario serán Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS, representando una apuesta por la diversidad de géneros y el alcance global. La producción general estará bajo la supervisión del propio Chris Martin en colaboración con Global Citizen, lo que garantiza una puesta en escena con estándares de calidad similares a los grandes conciertos de estadio.

Más allá del despliegue musical, la iniciativa guarda un profundo sentido solidario. La FIFA explicó que el show servirá como plataforma de lanzamiento para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, un programa que busca mejorar el acceso a la educación y el deporte para niños en contextos vulnerables. Como parte de esta campaña, se estableció que un dólar de cada entrada vendida durante todo el Mundial se destinará directamente a este fondo, convirtiendo el torneo en una herramienta de recaudación masiva.

Con este anuncio, el organismo que rige el fútbol mundial busca consolidar una identidad más moderna y conectada con las audiencias jóvenes. La propuesta de un «halftime show» en el partido decisivo no solo pretende elevar el valor comercial de la final, sino también simbolizar la unidad global a través de la música. El compromiso de los artistas y el enfoque benéfico cierran una propuesta que promete transformar la experiencia de los espectadores en el estadio y de los miles de millones que seguirán el cierre de la competencia por televisión.