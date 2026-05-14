Hallazgo científico en la Antártida: detectaron polvo estelar proveniente de explosiones de supernovas

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Un equipo internacional de científicos logró un descubrimiento sin precedentes en el continente blanco al detectar rastros de hierro-60, un extraño isótopo que solo se genera en fenómenos cósmicos extremos, como las explosiones de supernovas. El hallazgo, publicado recientemente en la revista Physical Review Letters, fue posible gracias al análisis minucioso de casi 300 kilos de hielo extraídos en el marco del Proyecto Europeo de Núcleos de Hielo Antártico (EPICA). Esta investigación confirma que la Antártida funciona como un archivo natural que preserva no solo la historia climática terrestre, sino también los eventos ocurridos en el espacio profundo.

El astrofísico Dominik Koll, líder del estudio e integrante del Centro Helmholtz Dresden-Rossendorf de Alemania, explicó que la presencia de este material es una prueba irrefutable de origen extraterrestre. El hierro-60 es un elemento radiactivo con una vida útil corta en términos astronómicos; por lo tanto, si hubiera formado parte de la Tierra desde su creación hace 4.500 millones de años, ya se habría desintegrado por completo. Su hallazgo en capas de hielo relativamente recientes indica que estas partículas están llegando a nuestro planeta actualmente, depositándose de manera lenta y constante sobre la superficie nevada.

La principal hipótesis de los especialistas sostiene que este fenómeno se debe a que el Sistema Solar atraviesa, desde hace unos 80.000 años, una región denominada Nube Interestelar Local. Esta zona del espacio está compuesta por restos de gas y polvo expulsados por antiguas explosiones estelares. Al navegar por esta nube, la Tierra intercepta pequeñas partículas que quedan atrapadas en la atmósfera y terminan depositadas en los estratos de hielo. Los análisis detectaron, además, que las muestras más modernas poseen una mayor concentración del isótopo, lo que sugiere que estamos ingresando en una zona más densa de material interestelar.

Este descubrimiento permite a la comunidad científica utilizar el hielo antártico como una verdadera «cápsula del tiempo» o un «registro de vuelo» del viaje planetario. Al estudiar la distribución del hierro-60 en las diferentes profundidades, los investigadores pueden reconstruir la historia del entorno espacial que rodeó a la Tierra durante milenios. El hallazgo no solo aporta datos valiosos sobre la física de las supernovas, sino que también abre nuevas puertas para comprender cómo la materia proveniente de los confines del universo interactúa con nuestro sistema planetario de manera continua.