Diamante: bomberos asistieron a una familia tras el colapso de su hogar

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La ciudad de Diamante registró un grave incidente habitacional este lunes 11 de mayo, cuando una propiedad ubicada en la calle Urquiza, entre Brown y Dr. Materi, sufrió un derrumbe parcial. Ante la emergencia, una dotación de Bomberos Voluntarios se desplazó rápidamente hacia el lugar para evaluar los daños y asegurar la zona. El foco de la intervención estuvo puesto en la recuperación de pertenencias básicas, tales como muebles y electrodomésticos, que habían quedado atrapados bajo la estructura colapsada.

El despliegue se realizó de manera coordinada entre los efectivos y los propios integrantes de la familia afectada. El objetivo primordial fue minimizar las pérdidas materiales de los damnificados, quienes se encontraban en un estado de lógica conmoción ante la destrucción de parte de su vivienda. Los bomberos trabajaron durante varias horas en la remoción cuidadosa de restos de mampostería para poder extraer los objetos de valor y artículos de primera necesidad que aún se encontraban en condiciones de ser rescatados.

Desde la jefatura del cuerpo activo destacaron que este tipo de asistencias, aunque exceden la lucha contra el fuego, son pilares fundamentales de su servicio a la comunidad diamantina. «Nada nos obliga, solo el dolor de los demás», señalaron los protagonistas del operativo, reforzando el compromiso humano que guía sus tareas en situaciones críticas. Mientras tanto, se mantienen las precauciones en el perímetro del siniestro para evitar nuevos incidentes, a la espera de que se realicen los estudios técnicos pertinentes sobre el estado del terreno.(Con información de FM Diamante)