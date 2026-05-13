Continúa el operativo de castración gratuita en distintos barrios de Paraná

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La Municipalidad de Paraná avanza con su cronograma de sanidad animal, llevando el servicio de castración gratuita a diversos puntos estratégicos de la ciudad. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la salud veterinaria y promover la tenencia responsable en las vecinales locales. Según la planificación establecida, este jueves 14 y viernes 15 el equipo móvil se instalará en el Barrio Justo José de Urquiza, específicamente en Guillermo García 2228.

La segunda quincena del mes mantendrá una agenda cargada, iniciando en el Barrio Corona Sur (Hernandarias y El Aguaribay) los días lunes 18 y miércoles 20. Posteriormente, el operativo se trasladará a la Vecinal Francisca de Larramendi, en Raquel Forner y Antonio Berni, durante el jueves 21 y el martes 22. El ciclo de mayo concluirá con una permanencia extendida en el CIC Este, ubicado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile, desde el martes 26 hasta el viernes 29.

Es fundamental que los vecinos interesados cumplan con los requisitos establecidos para garantizar una cirugía segura. Los animales, que pueden operarse a partir de los seis meses de edad, deben ser ingresados antes de las 10:00 con un ayuno previo de 10. Para el traslado, los perros deben asistir con collar y correa, mientras que los gatos, que tienen prioridad de atención, deben llegar en transportadoras o bolsos cerrados. Además, se recomienda llevar una manta para cubrir al animal una vez finalizada la intervención.(Informe Litoral)

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