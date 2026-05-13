Fuerte choque frontal en el acceso a Lucas González dejó a una menor con heridas graves

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Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles, cerca de las 07:05, en el ingreso a la localidad de Lucas González. El hecho fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Gol conducido por un hombre de 69 años y una motocicleta Zanella 150cc en la que circulaba una adolescente de 15 años. Según informaron fuentes policiales a Informe Litoral, la colisión se produjo de manera frontal en un momento donde la visibilidad se encontraba reducida por la presencia de neblina en la zona.

A raíz del violento impacto, la joven motociclista debió ser trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa, donde los profesionales médicos confirmaron que sufrió una fractura de muñeca, lesión considerada de carácter grave. Por otra parte, se constató que el conductor del vehículo mayor circulaba con su licencia de conducir vencida y que la unidad menor no poseía el dominio colocado al momento del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría local junto a peritos de la División Policía Científica para establecer las causas exactas del choque. Asimismo, personal de Tránsito Municipal procedió a la retención preventiva de ambos rodados en el marco de las actuaciones correspondientes.