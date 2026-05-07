Paraná: detuvieron a un hombre tras un violento intento de robo en una farmacia céntrica

El delincuente fue sorprendido por un empleado cuando intentaba llevarse un nebulizador y herramientas. Una cómplice logró escapar con un perfume.

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Un tenso episodio de inseguridad se vivió anoche en pleno centro de la ciudad, cuando personal policial debió intervenir en una farmacia ubicada sobre la calle Buenos Aires. El procedimiento se inició a raíz de un llamado de alerta a la División 91ial, que informaba sobre un ilícito en proceso dentro del local comercial.

Al arribar al comercio, los efectivos se encontraron con una escena de forcejeo entre un empleado de la farmacia y un hombre que intentaba huir con mercadería. Los uniformados actuaron de inmediato para reducir al sospechoso y proceder a su aprehensión. Supo Informe Litoral, el delincuente había intentado sustraer un nebulizador y un set de herramientas, elementos que fueron recuperados en el lugar y quedaron bajo secuestro policial como evidencia.

De acuerdo al testimonio de los presentes, el detenido no actuaba solo. Se estableció que una mujer lo acompañaba y, aprovechando el forcejeo, logró darse a la fuga llevándose un perfume de exhibición. A pesar de las recorridas realizadas por la zona, la sospechosa no pudo ser localizada hasta el momento.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales, quedando imputado por el supuesto delito de robo en flagrancia. Las autoridades locales destacaron la rápida respuesta del personal y la colaboración del trabajador, aunque recordaron la importancia de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad ante este tipo de situaciones para evitar riesgos físicos.