Rompieron la vidriera de un comercio de informática en Paraná

El hecho ocurrió durante la madrugada en un local de calle Ramírez; la policía identificó al autor a través de cámaras de seguridad y no se registraron faltantes.

Facebook Twitter WhatsApp

Personal policial intervino durante las primeras horas de este miércoles en un local de venta de insumos informáticos ubicado sobre la avenida Ramírez al 1500, tras recibir un aviso por daños en el frente del comercio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la rotura total del cristal de la vidriera, por lo que se inició un operativo inmediato para resguardar la zona y determinar si se había producido un robo.

Según se informó a Informe Litoral, la investigación avanzó rápidamente gracias al aporte de un vecino, quien facilitó registros fílmicos de seguridad. En las imágenes se observa con claridad a un hombre aproximarse al establecimiento y provocar el daño de manera deliberada. Gracias a estos videos, el sospechoso ya pudo ser individualizado por las autoridades, quienes trabajan en su localización.

Te puede interesar: Accidente en Diamante: una motociclista terminó herida tras chocar con un auto

A pesar de la magnitud del impacto en el frente vidriado, el propietario del comercio manifestó que, tras una primera revisión, no constató el faltante de mercadería ni de otros elementos de valor. En el sitio trabajó personal de la Dirección de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras la fuerza continúa con las diligencias para esclarecer por completo el ataque.