LOS THERIANS DE LA POLITICA

Por Carlos Fara

El gobierno avanza en todos los frentes de la mano de Maquiavelo, como ya comentamos la semana pasada. Tiene asegurada la aprobación final de la reforma laboral sin cometer errores innecesarios. La mesa política está funcionando adecuadamente, negociando lo que haya que negociar, con los reflejos bien aceitados ante actitudes insensibles, consiguiendo el quorum sin apuros. ¡Muy bien 10! ¿Por qué no lo hizo el año pasado cuando estaba en una posición de mayor debilidad parlamentaria y las concesiones eran más requeridas? Todo oficialismo necesita una fase de aprendizaje, mucho más cuando el liderazgo viene de afuera del sistema político. Y los triunfos inspiran favorablemente.

Todo sale a pedir de boca. Los dólares llueven, el Central sigue comprando como nunca, las exportaciones crecen, el RIGI se expande y el verde tan preciado está depreciado. La justicia parece estar poniéndose a sus pies: las causas en contra de funcionarios se desactivan y las que promueve el presidente se reactivan. Y como si esto fuera poco, el pero-kirchnerismo está en crisis, con la doctora desaparecida en acción por temas médicos, y hasta Kicillof tiene que lidiar con una huelga docente. La ex poderosa CGT tuvo que realizar un paro para equilibrar tensiones internas y, dicen las malas lenguas, que el paro fue sin movilización en acuerdo con libertarios: que la izquierda y los ultras se ganen los titulares y el fastidio ciudadano.

Entonces, fueron felices y comieron perdices. Listo ¿acá terminó la columna? ¡Espere lector/a! ¡No sea tan ansioso/a que hay otras noticias para este boletín! “Cuente Fara”. Esta semana se conoció el nuevo Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella. Después de una recuperación en enero, tuvo una baja pronunciada de 4.7 % en febrero, ubicándose un 6.1 % por debajo del mismo mes del año pasado. En esta ocasión, la disminución se notó en todas las áreas geográficas y en todos los sectores sociales. Al mismo tiempo, retrocedieron tanto la perspectiva personal como la macroeconómica, así como la mirada sobre el presente y el futuro. Es decir, un deterioro generalizado.

La misma universidad publicó también su informe mensual sobre otro indicador -el Índice Líder- el cual busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico. Éste también dio en baja y “la probabilidad de salir de la fase expansiva en los próximos meses se ubica en 99%”, según reza dicho reporte. Todo esto se da en el marco de otras noticias: 1) una mayor mora en los créditos tanto en el sector bancario como en el que no lo es; 2) floja perspectiva en la venta de electrodomésticos pese a ser un año con Mundial; y 3) enero tuvo superávit fiscal por el aporte de las privatizaciones, si no, hubiera sido casi nulo, lo cual advierte sobre la necesidad de un ajuste mayor en las cuentas públicas.

Bueno, pero la vida no es todo color de rosa, siempre hay buenas y malas, lo importante es el balance, dirán los libertarios. Y, además, Madanes Quintanilla solo quiere cazar en el zoológico. Aquí arribamos a un nuevo round de la batalla cultural, confrontando con otro de los millonarios de la Argentina. Al presidente le convienen estas peleas porque así muestra que no está perjudicando solo a los que menos tienen, sino que el cambio de modelo afecta a todos, chicos y grandes, y refuerza la línea argumentativa de que “la casta tiene miedo”. Quizá los adictos al Javo deberían beber de una taza que rece “lágrimas de corporativista”. Total, nadie va a llorar por los problemas que tenga uno de los 12 hombres más ricos del país. Y ojo con los empresarios desagradecidos que no festejan la baja de aportes patronales. Al igual que en el kirchnerismo, los hombres de negocios meten violín en bolsa y bajan el perfil. Los funcionarios pasan, las empresas ¿quedan?

Claro, “como tanta alegría seguida los va a matar” en Casa Rosada todo el mundo empezó a pensar en 2027. ¿Qué le va a tocar a cada uno/a de la mesa política? Acá empieza otro espectáculo. “El jefe”, que es ella, quiere que Adorni (un puro) sea jefe de gobierno de la CABA. ¿Y el hada Patricia? Puede formar parte de la fórmula presidencial. ¿Qué mayor honor que ser la número 2 institucional del país? Pero para estos therians de la política, mayor honor es mayor poder, je. Por eso, la piba -que no es pura- quedaría acotada en su “derpo”, con fierros muy limitados, aun cuando le otorguen un par de ministerios (¿la ministra Monteoliva empezó a jugar despegada de su mentora para congraciarse con Karina?). Mientras, Santilli hace buena letra y se concentra en territorio bonaerense para competir con… “en su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo… ¿Sergio Tomás Copperfield?”.

Los therians de la política, cuando están cebados, hacen una de más. En esa lista vuelve a aparecer Patricia con un video remarcando su rol estelar en la aprobación de la reforma laboral en el Senado, y “el coloso” tratándose de hacerse el didáctico con su ejemplo del fulbito. Esto no debería llamar la atención, pues cada uno trata de llevar agua para su molino. Pero en este esquema endogámico y verticalista, a los osados los vomita Dios. Más razón todavía para sacar a la senadora de la competencia por la vidriera de la CABA (que en 30 años ya dio dos presidentes y un precandidato al máximo cargo).

Como ya señalamos en varias oportunidades, las finanzas provinciales no la están pasando bien y deben hacer buena letra con el gobierno nacional. Por eso era tan importante sacar el capítulo fiscal de la reforma laboral. El triunfo electoral libertario ha disciplinado a los gobernadores dialoguistas. Hasta el “díscolo” Pullaro se convenció de traer las divisas que Santa Fe tomó en el exterior para no seguir perdiendo plata, tal cual le espetó Toto, y el cordobecismo hizo mutis por el foro en la votación en Diputados. Si los caciques distritales se ven obligados a tocar el timbre de la Rosada por cualquier razón, LLA también podrá cazar en el zoológico. ¿Quién no quiere cazar con un rifle en la mano?