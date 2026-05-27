Cierra el viernes la convocatoria pública nacional para la adopción de una niña

Personas de todo el país pueden inscribirse y postularse para la adopción de una entrerriana de 6 años. Necesita de una familia que le brinde tiempo y cuidados.

Facebook Twitter WhatsApp

Hasta este viernes 29 de mayo se encuentra vigente una convocatoria pública nacional para la adopción de una niña entrerriana de 6 años de edad. Pueden postularse personas adultas residentes en Argentina, completando el formulario que se encuentra disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/.

Esta convocatoria fue dispuesta luego de que se agotaran otras instancias anteriores para la búsqueda de una familia en la provincia, efectuadas por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).

La búsqueda está orientada a una familia que desee integrar a A. y que cuente con disponibilidad para dedicarle el tiempo y los cuidados que necesita. Tiene 6 años y desde hace tres se encuentra institucionalizada; desde que nació atraviesa diversas situaciones de salud, con mejorías a través de apoyos integrales, tratamientos y cuidados específicos. Asiste a una escuela de educación integral y cuenta con certificado único de discapacidad (CUD).

A. es alegre, disfruta de la música infantil, se divierte con juguetes que tengan luces y sonidos. El momento del baño es su preferido del día, al igual que los paseos en su cochecito. Le gusta la compañía de lxs adultxs y estar rodeada de otrxs niñxs.

Contactos

La sede del Registro de Adoptantes está ubicada en Santa Fe 278, Paraná. Teléfonos: 0343 – 4209575/576. Horarios de atención: de lunes a viernes de 7 a 13. WhatsApp: 3435329475. Email: [email protected]

Del archivo: Se desarrollará en General Ramírez una capacitación para operarios fitosanitarios