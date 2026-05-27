Paraná: un hombre fue detenido tras robar elementos de un auto estacionado

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Un insólito intento de coartada terminó con la detención de un hombre en la ciudad de Paraná, luego de que fuera interceptado por la policía con una mochila repleta de artículos robados. El procedimiento se llevó a cabo durante las últimas horas en el marco de los operativos habituales de prevención urbana que la fuerza de seguridad despliega en los distintos barrios de la capital provincial, logrando frustrar la huida del sospechoso a los pocos minutos de haber cometido el ilícito.

Según los datos recabados por Informe Litoral, los agentes policiales se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo en la intersección de las calles El Trébol y Las Magnolias cuando divisaron a un individuo que caminaba en actitud sospechosa portando una mochila. Al notar la presencia del móvil, los uniformados procedieron a demorarlo para realizar una identificación de rutina y le consultaron acerca de los motivos de su circulación y el contenido del bolso. Ante la pregunta, el sujeto manifestó con total tranquilidad que se dirigía a realizar una jornada de pesca.

La justificación se desmoronó por completo cuando los efectivos le solicitaron que exhibiera de forma voluntaria lo que llevaba consigo. Al abrir la mochila, el personal actuante descubrió que en el interior no había ningún tipo de aparejo ni elemento de río, sino un buje de automóvil nuevo, una batería de 12 amperios, un estéreo, dos perfumes y un cargador de teléfono móvil. Al verse cercado y ante la evidente falta de relación entre los artículos hallados y la actividad recreativa que había declarado segundos antes, el hombre cayó en reiteradas contradicciones y no pudo acreditar la propiedad de las cosas.

A raíz de esta situación, los policías iniciaron una rápida recorrida por las inmediaciones para verificar si se había registrado algún hecho delictivo reciente. De esa manera, lograron constatar que la totalidad de los objetos habían sido sustraídos momentos antes del interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre calle Barrenechea, cuyo dueño aún no se había percatado del faltante.

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Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata al fiscal en turno de la ciudad de Paraná, quien convalidó las actuaciones y dispuso la detención del sospechoso y su posterior traslado hacia la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado formalmente bajo el cargo de robo. En tanto, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro preventivo de todos los elementos recuperados para realizar las actas correspondientes y tramitar la devolución inmediata a su legítimo propietario.