Un hombre fue detenido en Paraná tras agredir a golpes a su ex pareja

El violento episodio ocurrió en una vivienda de calle Eguiguren. La mujer descubrió que le faltaban prendas de vestir, le reclamó al agresor y este reaccionó atacándola con un golpe de puño en el rostro.

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Una dotación del personal policial debió intervenir de urgencia en una vivienda de la capital entrerriana tras recibir un llamado que alertaba sobre un grave hecho de violencia de género. El incidente terminó con un hombre tras las rejas luego de haber atacado físicamente a su ex pareja en medio de una discusión doméstica.

Según los datos obtenidos por Informe Litoral, el procedimiento se desencadenó cuando la víctima regresó durante la noche al domicilio que compartía con el presunto agresor, ubicado sobre la calle Eguiguren, en la zona oeste de Paraná. Al ingresar a la propiedad, la mujer revisó sus pertenencias y constató la faltante de diversas prendas de vestir de su propiedad.

Ante esta situación, la denunciante decidió confrontar al hombre para pedirle explicaciones sobre el destino de su ropa. Lejos de calmar los ánimos, el sujeto reaccionó de forma sumamente violenta y le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro, provocándole lesiones que motivaron el pedido inmediato de auxilio policial.

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Tras constatar la agresión, los efectivos dieron intervención al fiscal en turno de la Unidad de Violencia de Género. El funcionario judicial convalidó el procedimiento y dispuso la inmediata detención del masculino, quien fue retirado de la vivienda y trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la justicia bajo los cargos de lesiones y violencia de género.