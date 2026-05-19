Paraná: atraparon a un delincuente mientras desvalijaba un auto en calle San Luis

El sospechoso fue sorprendido por la policía con un matafuego, prendas de vestir y una rueda de auxilio tras violentar la cerradura del baúl.

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Un rápido despliegue policial en la zona céntrica de la capital entrerriana permitió frustrar el robo del interior de un vehículo y detener al presunto autor del hecho. El episodio delictivo ocurrió en horas recientes en las inmediaciones de calle San Luis, en el marco de las distintas recorridas de prevención y seguridad que se vienen reforzando en la ciudad de Paraná.

La intervención del personal policial se activó de inmediato tras un llamado de alerta recibido en la División 911, en el que se advertía que dos personas se encontraban sustrayendo pertenencias de un automóvil estacionado en la vía pública. Según los datos policiales a los que tuvo acceso Informe Litoral, al arribar al lugar indicado, los efectivos constataron la veracidad del reporte al encontrar un automóvil con el baúl abierto, el interior completamente revuelto y varios objetos desparramados en la vereda junto al rodado.

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A partir de las descripciones aportadas, los uniformados iniciaron una búsqueda por las adyacencias y lograron interceptar a un hombre a los pocos metros. Al momento de la demora, el sospechoso llevaba consigo prendas de vestir, un matafuego y diversos elementos de valor cuya procedencia legítima no pudo justificar ante las autoridades. Asimismo, durante un rastrillaje en las cercanías, los agentes hallaron una rueda de auxilio que había sido escondida recientemente.

Minutos más tarde, la policía logró localizar al propietario del automóvil damnificado. El vecino reconoció todos los elementos secuestrados como de su propiedad y constató además que la cerradura del baúl había sido violentada para cometer el ilícito.

Finalmente, las autoridades policiales comunicaron el resultado del procedimiento a la fiscalía de turno. El magistrado interviniente avaló el accionar policial y dispuso la aprehensión formal del sospechoso, además de ordenar la restitución inmediata de la totalidad de los objetos recuperados a su dueño, mientras se continúan con las diligencias judiciales de rigor.