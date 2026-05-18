Paraná será sede de la segunda Jornada de Actualización Técnica para Engorde a Corral

La Dirección de Producción Animal organiza la segunda edición de la Jornada de Actualización Técnica para Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral, un evento clave para el sector ganadero que se llevará a cabo el viernes 19 de junio en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en el horario de 8 a 17. Esta iniciativa está diseñada especialmente para productores, empresarios, titulares de establecimientos y técnicos responsables de la gestión productiva, con el firme propósito de fortalecer la toma de decisiones estratégicas mediante el acceso directo a herramientas tecnológicas e información de vanguardia.
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La apertura oficial del encuentro contará con la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico. Con el objetivo de promover una sólida articulación entre los distintos eslabones de la cadena de valor, la jornada contará además con la participación activa de representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), diversas facultades de la región y empresas referentes del sector privado.
A lo largo del día, los asistentes participarán en talleres enfocados en optimizar los procesos y mejorar los resultados en la producción de carne. Entre los ejes centrales de la capacitación se destacan el bienestar animal, el manejo del barro en los establecimientos, el diseño e infraestructura de los corrales, la alimentación eficiente y la gestión ambiental responsable. Asimismo, se exhibirán tecnologías de última generación aplicadas directamente al sistema ganadero para potenciar la productividad y elevar los rendimientos económicos de las empresas.
Aquellas personas interesadas en formar parte de este espacio de actualización deberán asegurar su lugar de manera anticipada, ya que para asistir es requisito indispensable registrarse previamente completando el formulario de inscripción digital disponible en el sitio web oficial del gobierno provincial https://forms.comunicacionentrerios.com/f/332.