Concepción del Uruguay: la policía recuperó una motocicleta que había sido robada

El vehículo, una Honda XR 150 cc, fue hallado en una zona de zanjón tras un rápido operativo de rastrillaje e investigación criminal.

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En horas de la tarde de este domingo, personal de la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay llevó adelante un exitoso procedimiento que permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída durante la mañana de esa misma jornada.

La denuncia formal había sido radicada por un hombre de 28 años, quien manifestó ante las autoridades que autores desconocidos le habían robado su motovehículo, una Honda XR 150 cc de color blanco con rojo, en el transcurso de la noche anterior.

A partir de ese momento, los efectivos policiales iniciaron una serie de tareas investigativas que incluyeron diversas entrevistas y el análisis exhaustivo de registros de videovigilancia. Según los datos aportados a Informe Litoral, los uniformados desplegaron un intenso rastrillaje que dio sus frutos al hallar el rodado oculto en la zona del zanjón ubicado al final de la calle Lucilo López, entre el 21 y 22 del Oeste.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, y una vez finalizadas todas las diligencias legales y peritajes correspondientes, el vehículo será restituido a su legítimo propietario.