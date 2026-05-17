Volcó una camioneta en Paraná: sus tres ocupantes resultaron ilesos

Facebook Twitter WhatsApp

Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Paraná, movilizando al personal policial en el marco de los habituales operativos de seguridad y prevención. El hecho ocurrió sobre la calle Eslovenia, donde una camioneta Toyota Hilux protagonizó un vuelco que, afortunadamente, solo dejó daños materiales.

Al arribar al lugar del siniestro, los uniformados constataron la situación y dialogaron con el conductor del vehículo, un hombre de 29 años. Según se expresó en el parte oficial y pudo confirmar Informe Litoral, el automovilista transitaba con sentido hacia la Avenida Estrada cuando mordió la banquina fuera de la calzada. Esta maniobra provocó que perdiera por completo el control del rodado, lo que derivó en el vuelco de la camioneta, la cual quedó apoyada sobre su lateral derecho.

En el vehículo también viajaban otros dos hombres. A pesar de la gravedad del vuelco, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, resultando todos completamente ilesos.