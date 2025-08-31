Finalizaron las obras del nuevo edificio de la escuela secundaria Mariano Moreno de Libertador San Martín

La inversión total ascendió a 630.471.081 pesos, con financiamiento nacional a través del Programa 37 Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento (Plan de Obras).

La intervención comprendió una superficie total de 1.350 metros cuadrados, entre sectores cubiertos, semicubiertos y abiertos. El nuevo edificio cuenta con seis aulas, un área de gobierno, salón de usos múltiples con cocina y depósito, talleres de apoyo, grupos de sanitarios, patio de formación y un playón deportivo. Todos estos espacios se encuentran integrados mediante una galería cerrada que articula la circulación interna.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que «este nuevo edificio es la respuesta a una demanda de la comunidad educativa de Libertador San Martín. Su concreción no solo resuelve problemas de espacio y organización escolar, también brinda instalaciones modernas y seguras para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje».

Con posterioridad a la finalización de los trabajos, se concretó la firma del acta de entrega de la obra a las autoridades de la institución. En esa oportunidad, la rectora de la institución, Patricia Carina Popp, expresó su satisfacción por la concreción del proyecto: «la realización del edificio propio es un sueño que se viene gestando desde hace muchos años, por lo que su concreción emociona y llena de orgullo a toda la comunidad educativa». Y agregó: «agradecemos el acompañamiento de toda la comunidad, la paciencia de docentes y familias quienes nos han apoyado durante todo este tiempo».

Contexto del proyecto

La obra había sido solicitada en 2017 por el Consejo General de Educación y era una demanda sentida de la comunidad, que compartía instalaciones con nivel inicial, primario y un instituto de formación docente, generando superposición de horarios y dificultades para actividades como talleres o educación física.

El proyecto comenzó en enero de 2022. En abril de 2024 fue neutralizado y se reanudó en noviembre de ese mismo año. Al asumir la actual gestión, el avance era del 72 por ciento, completándose en agosto de 2025.

Impacto educativo

Actualmente la matrícula ronda los 100 estudiantes, con una proyección de crecimiento de hasta 140. Este nuevo edificio permitirá continuar fortaleciendo el desarrollo educativo de Libertador San Martín y sus alrededores.

