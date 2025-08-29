Candidatos de Fuerza Entre Ríos recorrieron Diamante en campaña por el Senado

Este jueves, los candidatos de la Lista 501 de Fuerza Entre Ríos, que representa al Partido Justicialista (PJ) en la contienda por las bancas del Senado Nacional, realizaron una visita a la ciudad de Diamante. Encabezados por Adán Bahl, los postulantes se reunieron con vecinos y referentes locales en la sede partidaria, con el objetivo de fortalecer su campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La comitiva, integrada por Guillermo Michel, Susana Solis y Rodrigo Minguillón, dialogó con la comunidad sobre las principales preocupaciones de la región. Durante el encuentro, los candidatos destacaron la importancia de representar los intereses de Entre Ríos en el Congreso, haciendo hincapié en propuestas vinculadas al desarrollo productivo, la generación de empleo y la mejora de los servicios públicos, según relataron asistentes al evento.

Adán Bahl, ex intendente de Paraná y figura central de la lista, resaltó la necesidad de construir consensos para enfrentar los desafíos económicos y sociales que atraviesa la provincia. Por su parte, Guillermo Michel, conocido por su trayectoria en la gestión pública, subrayó el compromiso del espacio con la defensa de los sectores productivos y la integración de políticas que promuevan el crecimiento regional.

El encuentro en Diamante también sirvió como espacio para escuchar las demandas de los vecinos, quienes plantearon inquietudes sobre infraestructura, acceso a la salud y seguridad. Los candidatos se comprometieron a llevar estas preocupaciones al ámbito nacional, destacando la importancia de una representación fuerte que defienda los intereses de Entre Ríos en el Senado.

Con esta visita, Fuerza Entre Ríos busca consolidar su presencia en el interior de la provincia, en un contexto electoral marcado por la fragmentación del peronismo y la competencia con otras fuerzas políticas. La actividad en Diamante refleja la estrategia del espacio de acercarse a la ciudadanía para construir un proyecto político que combine experiencia y propuestas renovadoras de cara a los comicios de octubre.