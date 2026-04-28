OSER implementa la autorización directa de estudios para agilizar la atención de sus afiliados

A través de una nueva modalidad digital, los pacientes recibirán sus órdenes directamente por correo electrónico, eliminando la necesidad de asistir de forma presencial a las sedes de la obra social.

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En el marco de su plan de simplificación administrativa, la obra social OSER anunció una actualización clave en su sistema de autorizaciones que busca optimizar los tiempos y evitar traslados innecesarios. Con esta medida, el organismo busca que los afiliados concurran a las sedes administrativas únicamente en casos excepcionales, centralizando la gestión de prácticas médicas en su plataforma digital MI.OSER.

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Bajo la modalidad anterior, el afiliado debía iniciar el trámite por la aplicación y, tras una espera de 72 horas, acudir personalmente a retirar la orden impresa una vez aprobada. Con el nuevo sistema, al momento de realizar la solicitud digital se debe indicar el prestador o centro médico elegido; una vez que el proceso es validado, la autorización y las órdenes correspondientes se envían de forma directa al correo electrónico del usuario. De esta manera, el paciente puede dirigirse directamente al profesional o centro de atención sin pasos intermedios.

El presidente de OSER, Mariano Gallegos, destacó que este avance es fundamental para descomprimir la atención en las oficinas y adelantó que el próximo paso será la implementación de canales vía WhatsApp para complementar la herramienta. Para utilizar el servicio, los afiliados deben cargar el pedido médico y los estudios complementarios en la aplicación, confirmar el centro de atención y esperar la notificación de respuesta que llegará a su casilla de e-mail en un plazo máximo de 72 horas.