OSER y Femer alcanzaron un acuerdo estratégico para garantizar el servicio médico en Entre Ríos

Tras un proceso de negociación, ambas instituciones sellaron un convenio que asegura la atención de los afiliados y establece un nuevo esquema de pagos hasta mayo de 2026.

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La Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) confirmaron formalmente que llegaron a un acuerdo para dar continuidad a las prestaciones médicas en toda la provincia. Este nuevo convenio establece una actualización de aranceles que busca equilibrar las posibilidades financieras de la obra social con la necesidad de mantener la sustentabilidad del sistema de salud y la cobertura total para los beneficiarios.

El entendimiento se da en el marco de un plan de normalización y equilibrio financiero que la obra social inició en 2024, orientado a transparentar la administración y consolidar la capacidad de pago de la entidad. El presidente de OSER, Mariano Gallegos, destacó que este pacto es el resultado directo del diálogo y la responsabilidad institucional, subrayando el compromiso de sostener un sistema que sea viable económicamente y eficiente para los afiliados.

La resolución del conflicto fue comunicada oficialmente por la Comisión Directiva de Femer el pasado viernes 20, asegurando la plena vigencia de los servicios. El acuerdo fija no solo los nuevos aranceles y plazos de pago, sino también una extensión contractual hasta el 31 de mayo de 2026. Con esta firma, ambas instituciones ratifican su voluntad de trabajar en conjunto para priorizar la calidad de atención y facilitar el acceso a la salud de todos los entrerrianos.