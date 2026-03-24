Secuestraron el auto que chocó a un ciclista y se dio a la fuga en Nogoyá

Tras un allanamiento en el Barrio El Palomar, la Policía localizó un Peugeot 206 azul. Una mujer de 32 años quedó supeditada a la causa judicial por el siniestro ocurrido en Boulevard España.

Facebook Twitter WhatsApp

A raíz del siniestro vial ocurrido el pasado 18 de marzo en la intersección de Boulevard España y calle Fitz Gerald, la justicia de Nogoyá logró un avance significativo en la causa caratulada como Lesiones Graves Culposas. El hecho, que tuvo como víctima a un adulto mayor que se desplazaba en bicicleta, había generado una investigación de oficio debido a que el conductor involucrado se dio a la fuga sin prestar asistencia al herido.

Según supo Informe Litoral, el análisis del material fílmico recolectado en las inmediaciones fue clave para que los investigadores lograran individualizar el vehículo y, posteriormente, determinar su dominio y propiedad. Con estos datos aportados a la magistratura, se obtuvo una orden de allanamiento para un departamento ubicado en el Barrio El Palomar, donde se centró el operativo policial.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes cumplimentaron el secuestro preventivo de un automóvil Peugeot 206 de color azul. Durante la diligencia, se notificó formalmente a una mujer de 32 años, quien quedó supeditada a la causa mientras se aguardan las pericias técnicas sobre el rodado para terminar de establecer las responsabilidades legales por las heridas sufridas por el ciclista.