Paraná: detuvieron a un hombre que quiso agredir a la Policía

Al momento de identificarlo el sujeto levantó un palo para agredir a los efectivos. El hecho sucedió en calle Hoffmann y López Jordán de la capital entrerriana.

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En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino en la intersección de las calles Hoffman y López Jordán.

Según el parte enviado a Informe Litoral, el hecho ocurrió durante una recorrida de rutina, cuando los efectivos procedieron a la identificación de un hombre que se encontraba en la zona. Ante el requerimiento del personal policial, el sujeto adoptó una actitud agresiva y tomó un palo que se encontraba en el suelo con la intención de agredirlos pero fue rápidamente reducido.

Se puso en conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno, quien dispuso la detención del individuo y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales.

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