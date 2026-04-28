El álbum del Mundial 2026 ya se puede completar de forma digital y espera su estreno físico

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Desde esta semana, la expectativa por la Copa del Mundo se trasladó al plano digital con la activación de la FIFA Panini Collection, la plataforma que permite a los usuarios comenzar a reunir las figuritas de las 48 selecciones sin costo alguno. Esta herramienta, accesible desde celulares y computadoras a través del sitio oficial https://collect.fifa.com/pages/panini, ofrece una dinámica de intercambio global y la apertura de sobres diarios para completar las 980 imágenes que integran la edición más extensa hasta la fecha. El sistema ya permite canjear códigos promocionales y ofrece recompensas especiales para quienes logren llenar secciones clave antes del inicio del certamen en Norteamérica.

En lo que respecta a la versión física, se confirmó que el lanzamiento en los kioscos de Argentina ocurrirá esta misma semana, permitiendo que los coleccionistas retomen el ritual del papel y el intercambio presencial. El álbum tradicional contará con un total de 112 páginas y una estructura de sobres que incluirán siete figuritas cada uno, una cantidad superior a la de ediciones anteriores. Con la presencia estelar de figuras como Lionel Messi y el plantel de la Scaloneta, el despliegue de esta colección marca el inicio de la cuenta regresiva oficial para el evento que comenzará el 11 de junio.