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El álbum del Mundial 2026 ya se puede completar de forma digital y espera su estreno físico

La colección oficial de Panini inició su despliegue con una versión gratuita para dispositivos móviles mientras los fanáticos aguardan el inminente desembarco del formato tradicional.

El álbum del Mundial 2026 ya se puede completar de forma digital y espera su estreno físico

Desde esta semana, la expectativa por la Copa del Mundo se trasladó al plano digital con la activación de la FIFA Panini Collection, la plataforma que permite a los usuarios comenzar a reunir las figuritas de las 48 selecciones sin costo alguno. Esta herramienta, accesible desde celulares y computadoras a través del sitio oficial https://collect.fifa.com/pages/panini, ofrece una dinámica de intercambio global y la apertura de sobres diarios para completar las 980 imágenes que integran la edición más extensa hasta la fecha. El sistema ya permite canjear códigos promocionales y ofrece recompensas especiales para quienes logren llenar secciones clave antes del inicio del certamen en Norteamérica.

virtual

En lo que respecta a la versión física, se confirmó que el lanzamiento en los kioscos de Argentina ocurrirá esta misma semana, permitiendo que los coleccionistas retomen el ritual del papel y el intercambio presencial. El álbum tradicional contará con un total de 112 páginas y una estructura de sobres que incluirán siete figuritas cada uno, una cantidad superior a la de ediciones anteriores. Con la presencia estelar de figuras como Lionel Messi y el plantel de la Scaloneta, el despliegue de esta colección marca el inicio de la cuenta regresiva oficial para el evento que comenzará el 11 de junio.

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