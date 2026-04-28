Se normalizó el servicio de agua en Paraná tras un desperfecto eléctrico en la Toma Nueva

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Un desperfecto eléctrico en un transformador de la planta Toma Nueva afectó gravemente la captación de agua cruda en la capital entrerriana durante la tarde del lunes. El inconveniente, detectado cerca de las 18 horas, obligó a reducir el proceso de potabilización en la Planta Echeverría a casi la mitad de su capacidad habitual, ya que solo pudieron mantenerse operativas dos de las cinco bombas de extracción. Esta situación generó de inmediato problemas de baja presión y falta de suministro en diversos sectores de la ciudad conectados a los centros de distribución Ejército, Ramírez, Lola Mora y Parque del Lago.

Ante la emergencia, el personal técnico inició tareas de adaptación y restauración de los sistemas de gestión para subsanar la falla. Según confirmaron desde la Municipalidad de Paraná, las maniobras de reparación permitieron que el servicio comenzara a estabilizarse durante la madrugada. A partir de la 1 de este martes se normalizó la captación en la Toma y el envío hacia los centros de distribución, logrando que para las 4:20 la distribución de agua fuera completa en toda la ciudad. Se espera que, con el correr de la mañana, la presión en las redes domiciliarias termine de estabilizarse en las zonas que fueron más afectadas por la interrupción.