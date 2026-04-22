Se extendió el plazo de inscripción para Club Tech: programación y robótica para chicos en Paraná

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El municipio de Paraná decidió extender el plazo de inscripción para Club Tech, una propuesta educativa que busca consolidar a la ciudad como un polo tecnológico desde las edades más tempranas. La coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, explicó que el objetivo central es fomentar que niños y adolescentes no solo consuman dispositivos, sino que aprendan a diseñar, crear y programar sus propias herramientas tecnológicas. Las actividades se centran en la resolución de desafíos concretos vinculados al entorno local, permitiendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos en electrónica y programación para proponer soluciones a problemáticas reales de la comunidad paranaense.

La formación está diseñada por un equipo interdisciplinario que adapta los contenidos según las capacidades de cada grupo. Los más pequeños se inician en la programación orientada a objetos mediante entornos amigables como Scratch, mientras que los más grandes avanzan hacia la robótica a través del uso de placas electrónicas. El cronograma de clases, que se desarrolla en la sede de Ambrosetti y Solanas los días lunes, martes y jueves de 14:30 a 20 horas, está organizado por franjas etarias. Los primeros en comenzar el lunes 27 serán los jóvenes de 11, 12 y 13 años, seguidos progresivamente por los grupos de 6 a 10 años, asegurando un aprendizaje pedagógico acorde a cada nivel de desarrollo.

Para formar parte de esta experiencia, los padres e interesados deben realizar el registro de manera digital a través del portal Mi Paraná, seleccionando la tarjeta del Distrito del Conocimiento y eligiendo el día y horario correspondiente a la edad del menor dentro de esta nueva ventana de inscripción. Además de la formación técnica, el programa ha ganado relevancia por su proyección institucional, ya que se están gestionando certificaciones nacionales e internacionales para los participantes, vinculadas a los diversos desafíos previstos para este año. Esta consolidación de Club Tech refleja la confianza generada por el equipo municipal en una propuesta que ya es un referente en la vinculación entre educación, juventud y tecnología.(Informe Litoral)

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